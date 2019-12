“Diciembre Responsable”: Promueven una campaña de concientización contra el consumo excesivo de alcohol

En el marco de la iniciativa “Diciembre Responsable”, y teniendo en cuenta la gran cantidad de festejos que se realizan durante el mes, la Municipalidad de La Plata avanza con operativos de control e impulsa una campaña de información y concientización contra el consumo excesivo de alcohol.

Según informaron desde la Secretaría de Convivencia Urbana, el último fin de semana se desarrollaron múltiples operativos en las principales avenidas de la ciudad con el objetivo de llevar un mensaje de concientización y cuidado a los jóvenes que salen y disfrutan de la noche platense.

En este marco, los agentes municipales realizaron controles de alcoholemia y brindaron información a los chicos y chicas a fin de reflexionar respecto al consumo responsable de alcohol. Las tareas tuvieron lugar en avenidas troncales como 1, 25, y 520; mientras que también se extendió a las localidades de San Carlos, Arturo Seguí, Villa Elvira y Arana.

Conjuntamente, agentes comunales recorrieron inmediaciones a bares y boliches en el centro platense, donde repartieron folletería para evitar los riesgos generados por el consumo de alcohol al volante. Los mismos estuvieron presentes en las calles 8 y 9 (desde av. 44 a 54); en calle 12 y avenida 13 (desde Plaza Moreno a Parque Saavedra); como así también en 4, 5 y 6 (desde av. 44 a 54); y en 50, 51 y 53 (de 1 a 6).

Al respecto, el secretario de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia explicó: “La iniciativa busca concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no conducir si consumieron bebidas alcohólicas o estupefacientes; además de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones necesarias para llevarse a cabo”.

“La campaña se realiza a través de los permanentes operativos que realizan los agentes locales, pero también abarca las redes sociales, donde lanzamos una serie de mensajes pensados para el público adulto y otros especialmente dirigidos a los jóvenes y adolescentes”.

A su vez, agregó: “El espíritu de la iniciativa es que los chicos reflexionen y aprendan que pueden disfrutar sin necesidad de excederse”.

Asimismo, desde la Comuna recomiendan a los vecinos que si tomaron, no manejen, y que, en caso de salir en grupo, designen a un conductor responsable. Además, se recomienda no utilizar el celular al conducir, no asistir a fiestas clandestinas y evitar cualquier exceso.

Finalmente, se recuerda que las fiestas sin autorización municipal deben denunciarse al 147 y, ante accidentes o emergencias en la vía pública, se debe llamar a la línea 107 correspondiente al SAME.