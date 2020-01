El Municipio desactivó 52 fiestas clandestinas durante los festejos por el Año Nuevo

La Municipalidad de La Plata desarrolló un operativo integral de seguridad y control contra las fiestas clandestinas en el marco de la celebración de Año Nuevo en la ciudad, en el cual se desactivaron 52 festejos ilegales.

Agentes de la Secretaría de Convivencia Urbana local, junto a efectivos de la Policía Local, hicieron efectivas las clausuras de 52 fiestas clandestinas en quintas y casas particulares, en el marco de un procedimiento que se desarrolló durante la madrugada del 1º de enero con el objetivo de evitar distintos festejos no permitidos.

Según se precisó, las tareas se llevaron adelante a través de las denuncias recibidas a la línea de atención vecinal del Municipio (147); en tanto que las mismas fueron acompañadas por un relevamiento previo en redes sociales y la vía pública que realizó la Comuna.

Al respecto, el secretario de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia, detalló: “La colaboración de los vecinos es muy valiosa para nuestra tarea, porque denuncian ante la realización de fiestas en el barrio o de irregularidades en algún local de la zona”, y agregó: “Es importante que los chicos sepan que los estamos cuidando, que queremos que se diviertan y la pasen bien pero en un lugar habilitado, que les garantice las condiciones de seguridad necesarias”.

Asimismo, manifestó: “El control de la nocturnidad es una de nuestras prioridades como gestión, por eso buscamos que todos los bares, boliches y casas de fiestas cumplan con los requisitos reglamentarios para brindar así mayor seguridad a los jóvenes que asisten y tranquilidad a sus padres y vecinos”.

En esa línea, el secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia remarcó “la importancia de las denuncias que realizan en estos casos los vecinos, notificando a la línea de atención del 147 cualquier tipo de evento del que tomen conocimiento para que los festejos sean seguros para todos y no un riesgo”.

Durante los operativos de control, se suspendieron diversos festejos en este Año Nuevo, entre los cuales se destacaron algunos ubicados en 27 y 490; 1 y 600; 27 y 67; 26 y 56; 143 y 45; y 137 y 637. Conjuntamente, se detalló que los procedimientos se extendieron en el Casco Urbano, Gonnet, City Bell, Los Hornos, Arana, San Carlos y Villa Elvira, entre otras zonas.

En total, y como parte de la campaña de prevención y concientización ‘Diciembre responsable’, el Municipio clausuró durante los festejos por Navidad y Año Nuevo un total de 80 festejos clandestinos.

Finalmente, y teniendo en cuenta la cantidad de operativos durante las últimas semanas del año, se desactivaron 107 eventos que no presentaban las condiciones necesarias para albergar una celebración de ese tipo y no cumplían las medidas de seguridad ni las habilitaciones correspondientes.