Familiares de las victimas del pedófilo cura Eduardo Lorenzo piden suspender las exequias

En una carta remitida al arzobispado de La Plata uno de los familiares de una victima identificada como Leon, solicito sean suspendidas todas las actividades que Victor Fernandez dispuso para con el suicidado párroco.

Julio Cesar Frutos escribió en las ultimas horas un misiva:

Le escribo por tercera vez -y hago el público propósito que será la última- urgido por la violencia que me ocasiona la noticia, posiblemente falsa, que la misa exequial del Pbro. Lorenzo será llevada a cabo en la mañana de mañana en la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, lugar donde éste fuera párroco los últimos doce años.

Nada más lejos de mi interés y competencia, que hacerle observaciones al clero acerca de sus sacramentos y formas de llevarlos a cabo, pero no alcanzo a entender si se ha pasado por alto que no hace dos meses a la fecha que fue allanada la casa parroquial y el propio templo, donde a indicaciones de la víctima de abuso, la policía científica llevó a cabo pericias fotográficas y planimétricas, ya que incluso en las instalaciones donde se celebra la misa se indicaron ataques sexuales por parte del fallecido Eduardo.

El cuadro probatorio reunido en la causa 25601 por Abuso Sexual Agravado con acceso carnal que se tramita ante la Fiscalía 1 de La Plata y en la que pluralidad de víctimas han acusado al extinto sacerdote, es de tal entidad que ha merecido el pedido de detención de este cura por parte de las querellas, la fiscal interviniente y la jueza de garantías , lo que -aunque sea en principio- no nos dejaría dudas de que estemos ante imputaciones claras y contundentes.

No obstante ello, Ud. recién se ha permitido por primera vez darle reconocimiento literario a las víctimas en el comunicado emitido en la fecha, aunque solo las coloca en un plano tan potencial e hipotético que pareciera costarle mucho creer en su existencia o disgustarle tener que hacerlo. Pero lo que no puede desconocer ni negar es que las víctimas merecen respeto. Merecen consideración y merecen cuidado.

Celebro que despidan al fallecido sacerdote con los consuelos sacramentales del Pueblo de Dios, pero no siendo éste un mártir sino un hombre desesperado que no pudo, no supo o no lo dejaron enfrentarse a si mismo y a los demás en su cruda realidad, no tienen ningún derecho a convertir sus exequias en la revictimización brutal de los que lo denunciaron, propia de los perversos que no pueden conectar con el dolor del otro.

Desde la imponente Catedral con sus siete mil metros cuadrados hasta la capilla diocesana más sencilla, cuenta Ud. con más de doscientos espacios sagrados para llevar a cabo una misa exequial para esta ocasión, que lleve alivio y contención a los que apreciaban a Eduardo y sin lastimar despiadadamente a las víctimas de abuso que lo tienen denunciado.

No permita que el escenario del crimen sea el escenario épico de la despedida de un hombre cuya memoria deberán honrar sin insultar a las personas que fueron crucificadas en ese mismo lugar.

He visto una nota periodística donde Ud. hablando de los pobres ante dirigentes sociales, rompió en llanto y me pareció que simulaba o exageraba. No entiendo quiénes son los pobres para Ud, si es que no puede permitirse ver a las víctimas que tiene ante los ojos.

En nombre de estos pobres tan cercanos le pido que no se convierta en provocación lo que tiene que ser una sentida despedida. Y en el nombre del buen gusto màs elemental le encarezco que no lleven a cabo la misa exequial en la Parroquia de Gonnet, ni de Lourdes, ni de Berisso, ni de San Benito de Olmos.

Intuyo que a Ud. le agrada poco contestar cartas personales de tinte pastoral ya que no lo ha hecho con las dos anteriores que le enviara, excepto la carta documento ya conocida, y en virtud de ello me propongo no volverlo a molestar con este tipo de misivas.