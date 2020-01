Un hombre debió ser asistido por el SAME tras chocar en Avenida 38

En horas del mediodía del sábado 5 de enero un automóvil chocó contra una camioneta en la intersección de calle 27 y Avenida 38, accidente que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.



Los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna observaron que un auto gris que circulaba por calle 27 impactó con un vehículo blanco marca Renault, modelo Kangoo, que iba por Avenida 38, el cual terminó subiendo a la vereda. Tras visualizar el choque, los trabajadores municipales solicitaron la asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que se acerquen a atender a los protagonistas del siniestro.

Minutos después, se hizo presente la Policía Local y, luego, arribó una ambulancia del SAME para asistir a los heridos. Finalmente, los dispositivos de seguridad de la Municipalidad registraron la retirada del móvil policial y de los profesionales de la salud, quienes no debieron realizar ningún traslado.