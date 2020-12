Abren la inscripción para realizar los tradicionales muñecos de fin de año

En primera instancia, los interesados en participar deberán completar el formulario online en el sitio https://cultura.laplata.gob. ar/inscripcion-de-momos/.



El segundo paso que debe dar quienes se inscriban, tras completar el formulario, es presentarse en las oficinas de Convivencia y Control Ciudadano (20 esquina 50, segundo piso) de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se deberá llevar fotocopia del DNI y un boceto con las dimensiones del muñeco.

Conforme a la normativa vigente (decreto N° 2039/2008 y ordenanza Nº 10456), los muñecos no podrán exceder los 6 metros de alto, 3 metros de ancho y 3 metros de largo; y su emplazamiento deberá contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura.

Para completar el registro, será obligatorio la aceptación y cumplimiento del protocolo de funcionamiento según COVID 2019 establecido por el Municipio; así como también los cursos de RCP y Electricidad que se dictarán en el Pasaje Dardo Rocha para los realizadores.

En este contexto, las Secretarías de Cultura y Educación, Salud y Convivencia y Control Ciudadano, establecieron un protocolo de funcionamiento, el cual indica que el mismo deberá estar terminado tres días antes, el 28 de diciembre.

Además de usar tapabocas, los responsables del muñeco deberán disponer de un sector de higienización para los visitantes, espectadores o participantes durante el armado, quema y posterior desarmado y limpieza final. También deberán colocar información sobre los protocolos sanitarios de prevención.

En el día de la quema, la duración del espectáculo no podrá ser mayor a 30 minutos y, para evitar la circulación masiva de espectadores, la quema de los muñecos se hará en simultáneo en toda la ciudad, de 01 a 01:30 horas.

De igual modo, solo se permitirá la presencia mínima de organizadores durante todo el evento.

Cabe señalar que los representantes de cada momo deberán responsabilizarse por la limpieza del espacio habilitado para el desarrollo del evento antes, durante y después de la quema.

Por su parte, la Municipalidad insta a los vecinos a tomar conciencia sobre la responsabilidad individual que debe tener cada uno para poder disfrutar de una ceremonia tan representativa para los platenses.

En esta línea, se informó que los espectadores deberán mantener una distancia mínima de 2 metros; usar tapabocas y productos higienizantes; evitar tocarse ojos, nariz y boca; toser y/o estornudar en el pliegue del codo o usando un pañuelo desechable; no tendrán que compartir utensilillos personales y, por último, tampoco se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo. También se indica usar repelente en forma permanente y ropa que cubra las extremidades; cambiar cada 24 horas el agua de los floreros y bebederos de animales; pulverizar con insecticida para mosquitos los muebles que no tocan el piso; y colocar mosquiteros en las ventanas.