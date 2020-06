Aplican el cierre de un sector del barrio Cabezas por el brote de Coronavirus y la Izquierda se opuso

Luego de realizar algunos testeos más por parte de autoridades municipales, de seis aumentaron a 17 y ahora ya hay 39 casos positivos confirmados. Autoridades provinciales y municipales han “aislado” un sector del barrio (220 personas) donde estaría concentrado el foco de los contagios, con la presencia de Sergio Berni y mediante las fuerzas de seguridad.



Al respecto, el dirigente del Nuevo MAS Ensenada, Facundo Gaspari, declaró: “En el barrio, que comparte jurisdicción con las localidades de Berisso y Ensenada, viven unas 350 familias en serias condiciones de hacinamiento, pobreza y sin condiciones mínimas de salubridad. La mayor parte de los trabajadores son migrantes y viven al día con changas y trabajos informales, exponiéndose todos los días al contagio fuera de su barrio y dentro de él y, por si fuera poco, sufren las consecuencias incluso de la contaminación producida por la destilería YPF, lindera con el barrio. Un combo que es moneda corriente en los barrios populares más pobres de la provincia y donde, por lo tanto, esta pandemia golpea más crudamente.”

Gaspari puntualizó que “luego de la exigencia de los propios de vecinos de aumentar los testeos a partir de conocer los primeros casos, los intendentes de Berisso y Ensenada se hicieron presentes con un operativo que, según los propios vecinos, fue más para la foto de los medios que otra cosa. ¿Por qué? En primer lugar porque los testeos eran sólo para las personas que presentaban síntomas, mientras que los asintomáticos no se sabe quiénes son y por lo tanto seguirán transmitiendo el virus. Y, en segundo lugar, porque los problemas que hacen del barrio un posible foco siguen allí, y son la falta de agua, falta de ayuda alimentaria y salarial para evitar la necesidad de salir a buscar el pan cada día.”

El referente de izquierda también expresó que “hoy, al confirmarse que los casos ascienden a 39, la respuesta de ambos municipios en conjunto con el gobernador Kicillof es la misma que en Villa Azul y consiste en enviar a las fuerzas de seguridad de la mano de Sergio Berni para convertir en un gueto por ahora a un sector del barrio. Esta medida medieval y reaccionaria trata al barrio como ‘territorio perdido’, reflejando que ante la impotencia, la falta de test masivos y rápidos y medidas sanitarias de conjunto, la primera respuesta del Estado es de corte represivo. ¡Mandan desde la Provincia al secretario de Seguridad como encargado de la situación y no a autoridades sanitarias! Todo un reflejo de cómo concibe el Gobierno la ‘solución’ para el coronavirus en las villas y barrios populares”

En ese sentido, el dirigente planteó que desde el Nuevo MAS “nos pronunciamos en contra de este llamado ‘aislamiento sanitario’ del gobierno provincial y municipal, que no es más que cerrar el barrio con las fuerzas represivas, cuyo ‘éxito’ se mide en que el virus no salga del barrio, y no en cuántos se curan o no se siguen contagiando dentro de él. La solución no es convertir en un gueto al barrio condenando al contagio a los que queden allí. Por eso exigimos el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad y que se tomen las medidas sanitarias y sociales necesarias: test masivos y rápidos a todos los vecinos, salario universal de $40 mil para poder realizar la cuarentena de todas las familias desocupadas o subocupadas, y ayuda alimentaria para que sean los propios vecinos y vecinas organizados en comedores y asambleas del barrio quienes dispongan su entrega y reparto. Esto debe llevarse adelante destinando dinero a la salud pública y a medidas sociales, y no pagando la usuraria deuda externa. De ninguna manera reforzando la presencia de las fuerzas represivas vinculadas en todos los barros del país al gatillo fácil, el hostigamiento y represión a jóvenes trabajadores y comunidades originarias.”