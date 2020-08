Buscan prohibir que sea obligatoria la construcción de viviendas para encargados en edificios de La Plata y el gremio puso el grito en el cielo

La actual ordenanza votada en el 2010 conocido como COUT y que tuvo modificaciones en el año 2012, busca ser nuevamente modificada en los puntos específicamente vinculada a las viviendas de encargados de edificios. El pedido fue elevado al concejo deliberante por Apymeco, el Colegio de Arquitectos distrito 1, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y el Colegio de Ingenieros. El Suteryh sindicato que representa al sector pidió que el mismo no avance ya que no fueron consultados.

La actual ley vigente municipal expresa en 4 artículos las obligaciones para aquellos que deseen |construir edificios de más de 3 plantas y con al menos 25 unidades funcionales, pero también norma las que son construcción menores y donde obligatoriamente debe haber una oficina de empleados con ciertas comodidades.

El articulo 65 explicita actualmente que “Todo edificio subdividido en 25 o más unidades funcionales debe poseer una Vivienda para el Encargado Permanente. La misma deberá tener como mínimo las siguientes dependencias: estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. Asimismo deberá contar también con habitación con bacha y anafe, baño y vestuario para el ayudante y/o suplente del Encargado y/o cualquier otro personal que trabaje en el edificio”, mientras que el actual proyecto solicita que “Todo edificio subdividido en 25 o más unidades funcionales PODRÁ OPTAR por la construcción de una vivienda para el encargado.”

Otro de los puntos a modificar es el 66 que originalmente obliga a “La unidad precitada no podrá tener una superficie menor a 54 mts2 y ese será su único destino, quedando incorporada su área a las partes comunes del edificio, lo que constará en nota con carácter de Declaración Jurada en el Plano Municipal, ratificando su condición de inescindible de las áreas comunes” mientras que su posible modificatoria expresa “la misma no deberá ser más grande 6 metros cuadrados, con baño, anafe y agua, la no construcción de esta dependencia no implicará que obras particulares no habilite su edificación.”

Por otro lado la construcción de la vivienda en su punto 67 deberá ser planificada en planos aparte para que no sea calculada en los metros finales de la obra.

El proyecto fue ingresado el 30 de julio del 2020, pero aun no tuvo vista para ser enviado a comisiones, ya que a raíz del positivo de covid de la presidenta del cuerpo, no hubo sesiones en las ultimas semanas.

En tanto que desde el gremio que nucleados a los trabajadores encargados de edificios, expusieron que “no fuimos consultados ni invitados a debatir esta normativa que avasalla derechos de los trabajadores y su derecho gremial” solicitaron por otro lado que no sea tomado en cuenta.