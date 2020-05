Casi un 50% de bonaerenses no podrán pagar sus alquileres según una encuesta

El grupo Inquilinos La Plata comunicó que continúa vigente el decreto 320 que genera mejores condición para inquilinos a nivel nacional tanto para viviendas como para comercios.



Esta aclaración se realiza en virtud de haber recibido al menos 100 casos en la Ciudad de La Plata donde las inmobiliarias no cumplían con la normativa vigente.

El decreto 320 establece que los contratos vencidos luego del 20 de marzo se prorrogan en las mismas condiciones hasta el 30 de septiembre así como suspende los desalojos y habilita la posibilidad de que el inquilino no abone la suma del alquiler y pueda hacerlo a partir del 30 de septiembre en cuotas, entre otros beneficios.

Así también se dio a conocer por la Federacion de Inquilinos Nacional la encuesta de Mayo sobre situación de los alquileres en esta etapa de cuarentena, la misma arrojó resultados bastante complejos como que el 45% de las y los bonaerenses que alquilan no podrán reunir el total del monto a abonar en el presente mes.

Por su parte el dirigente del PJ Esteban Concia local marco “le hemos planteado a las autoridades del Colegio de Martilleros de la ciudad que tengan un grado de compromiso y responsabilidad social con la situación que deriva de la pandemia de Covid 19 y exorten a las inmobiliarias a cumplir con el decreto que garantiza derechos para las personas que alquilan”.

Destacó que “entre los irregularidades se encuentran no otorgar un CBU para realizar los pagos, buscar hacer desalojos en cuarentena o exigir pagos de aumentos los cuales pueden pagarse recién en Octubre por la normativa vigente”