Causa “TeteBanda”: Liberaron a Marcelo Arevalo lider del sindicato de taxistas

Tras la presentación en las ultimas horas un recurso judicial, el líder del sindicato de taxistas fue liberado, en el marco de la causa que lo mantenía privado de su libertad junto a sus dos hijos. El gremialista esta sindicado como cabecilla de una banda delictiva.

Según la resolución firmada el lunes “Con relación a Marcelo Ismael Arevalo (p), de la prueba incorporada, a contrario de lo pretendido por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que por el momento no surgen indicios vehementes para sostener la vigencia de la medida de coerción respecto de nombrado, en función de los

argumentos que seguidamente expondré. entiendo que por el momento no surgen indicios vehementes para sostener la vigencia de la medida de coerción respecto de nombrado, en función de los argumentos que seguidamente expondré. Debo indicar que si bien al momento de dictar la detención el Ministerio Público Fiscal acompañó prueba que sustentaba con apariencia de responsabilidad los extremos de la imputación que hacen a la materialidad ilícita y autoría penalmente responsable (art. 146 inc. 1 CPP), lo cierto es que con posterioridad no se han incorporado elementos de fuste tendientes a robustecer la imputación contra Arevalo.”

Los defensores del sindicalista realizaron una pericia que fue aportada a la causa la cual determino a prima facie que “En particular habré de destacar que comparto los dichos esgrimidos por el señor defensor en la audiencia llevada a cabo en los términos del art. 168 bis del C.P.P. que la pericia efectuada por la licenciada Cuenca, no resulta suficiente para sustentar la vigencia de la medida de coerción conforme el estándar probatorio que exige el art, 157 inc. 3 del CPP que exige indicios vehementes sobre la participación del nombrado en el hecho. A mi humilde entender debe exigirse un marco probatorio dotado de aptitud suficiente para vincular al nombrado con los sucesos, todo lo cual no surge de la ponderación global del plexo cargoso.”