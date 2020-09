Choferes de Unión Platense vuelven al paro desde el jueves por 48 horas

Así lo confirmaron este miércoles después del mediodía desde la Unión Tranviarios Automotor seccional La Plata.



De este modo este jueves 10 de septiembre a partir de las 00 y hasta las 23.59 del viernes 11 dejarán de circular las líneas 273, 214, Norte,520 y 418. Con este escenario volverá a verse afectado el normal funcionamiento del transporte público en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

Cabe señalar que al día de la fecha hay 50 choferes que hasta el momento no han percibido el pago de los últimos dos meses y además se les adeuda el aguinaldo.

Las partes si bien han tenido diálogo esta semana, no pudieron acercar posiciones y es por eso que desde la seccional a cargo de Oscar Pedroza se resolvió por retomar el camino de la retención de tareas por 48 horas.

En ese sentido no descartan profundizar las medidas para la semana próxima y en caso de no haber soluciones se evalúa un cese total de actividades en todas las líneas.