Clausuraron distribuidora de alimentos en pleno centro de La Plata por caso positivo de Coronavirus

La Municipalidad de La Plata dispuso esta mañana la clausura preventiva en una empresa distribuidora de golosinas emplazada en el centro de la ciudad, tras desplegar un operativo sanitario en el lugar al detectar un caso confirmado de Coronavirus. Activaron el protocolo vigente, a través del cual realizarán un seguimiento médico del personal y llevarán adelante la desinfección del espacio.

El operativo sanitario, que contó con la participación de la Secretarías de Salud, Control Ciudadano y Gobierno de la Comuna, se llevó adelante este miércoles en el establecimiento mayorista emplazado en 48 entre 3 y 4.

Tras la confirmación de un caso positivo de Coronavirus por parte de uno de los empleados, el Municipio avanzó con la clausura preventiva del lugar a los fines de resguardar y poner en aislamiento obligatorio al total de los trabajadores de la empresa, como así también a los consumidores que asisten al lugar.

Al respecto, desde el área de Salud local indicaron que “se activó el protocolo sanitario vigente para estos casos”, y, en ese sentido, agregaron: “El personal fue evaluado por los profesionales del SAME a los fines de corroborar que no presenten ningún otro síntoma”.

Asimismo, se informó que “hasta el momento ninguna de las personas presentaba sintomatología”, no obstante, indicaron que “se elaboró un registro y se los instó a regresar a sus domicilios, con la previa colocación de un barbijo, para cumplir con el aislamiento obligatorio y evitar contagiar y poner en riesgo a otras personas; mientras que los profesionales del SAME comenzarán el seguimiento médico de las personas”.

Conjuntamente, se informó que el Municipio montará un importante operativo de desinfección en el lugar, a los fines de evitar la propagación del virus COVID-19.

Cabe precisar que el presente caso fue confirmado por las autoridades sanitarias el pasado 11 de abril. En esa oportunidad, el parte diario de la Municipalidad de La Plata indicó que es “un hombre de 37 años. No registra antecedentes epidemiológicos. Comenzó el 06/04 con malestar general, dolor de garganta, fiebre y odinofagia. Se mantuvo en cuarentena y el 07/04 le hicieron los estudios de hisopado nasofaringueo correspondientes en el Hospital Italiano de La Plata, donde lo dejaron aislado y en observación. El Hospital San Juan de Dios, diagnosticó que el paciente dio positivo a COVID-19”.