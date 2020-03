Clausuraron un VEA en La Plata por un centenar de irregularidades

La Municipalidad de La Plata desplegó un operativo de control en supermercados y farmacias de la ciudad para garantizar el correspondiente abastecimiento y el cumplimiento de los precios fijados por el gobierno, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Coronavirus. Clausuran un comercio con sobreprecios del 20% en producto acordados.

Los operativos buscan velar por el cumplimiento de la Ley de Abastecimiento 20.680, la cual prevé sanciones de hasta los 10 millones de pesos y la clausura del local, a quienes se abusen con los precios.

Durante las tareas de fiscalización, se dispuso la clausura del supermercado Vea de calle 11 y 47 de La Plata, al constatar que el mismo no cumplía con el acuerdo de precios, con incrementos de hasta el 20% por encima de los valores acordados por el gobierno.

A su vez, no contaban con la documentación respaldatoria y la facturación se estaba efectuando a nombre de una firma que no correspondía a la titularidad del mismo, entre otras irregularidades.

Por otra parte, se efectuó un control de precios en el supermercado Carrefour Market de calle 12 y 57, donde se constató el faltante de productos de primera necesidad en las marcas que cuentan con acuerdo de precios.

En ese marco, se labró igualmente el acta correspondiente como autoridad de aplicación la Defensoria del Consumidor de la Municipalidad de La Plata y la Dirección de Inspección de la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano.

El operativo también incluyó el control de almacenes y despensas, donde se verificó que no haya abusos en los precios y cobros indebidos con tarjetas de débito y créditos.

En ese marco, a través de una denuncia al 147 de Atención al Vecino, se tomó intervención para sancionar a una almacén que disponía una compra mínima de 300 pesos para el pago con tarjetas de débito. Lo cual está establecido en 100 pesos por la AFIP.

Sobre estos operativos, la directora de Defensa del Consumidor de La Plata, Rosario Mendoza Peña, explicó: “A partir de la Ley de Abastecimiento 20.680 se estipuló un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipios para garantizar el abastecimiento de bienes indispensables y los precios dispuestos por el gobierno nacional retrotraídos al 6 de marzo”.

“Los inspectores de Defensa del Consumidor recorrieron comercios de la ciudad para constatar el cumplimiento de esos precios, así como el debido abastecimiento de productos”, aseguró la funcionaria, y detalló: “En caso de detectar incumplimientos, se labrará el acta correspondiente y los comerciantes se exponen a multas económicas que alcanzan hasta los 10 millones de pesos como también a la clausura del local”.

En ese aspecto, se informó que aquellos vecinos que deseen denunciar irregularidades en los precios pueden hacerlo a dirdefensadelconsumidor@laplata.gov.ar

Cabe destacar que, para garantizar el abastecimiento y controlar la modificación de precios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Nación dispuso que desde el 20 de marzo y por 30 días los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado, lo cual se aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.

Para ello, el Ejecutivo puso a disposición de los consumidores un listado de ‘precios máximos’ correspondientes al 6 de marzo, para que los vecinos puedan constatar en https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos que su comercio cercano no está subiendo el precio de los productos.

Por su parte, y frente a la emergencia sanitaria, el gobierno de la Provincia creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales (SIMAP), el cual establece un listado de más de dos mil productos esenciales cuyos precios también deben retrotraerse al valor vigente al 6 de marzo de 2020 y no podrán ser aumentados durante un período de 90 días corridos.