Concejales platenses se cruzaron “fuerte” por un proyecto sobre la entrega del IFE

En la segunda sesión ordinaria del año 2020 y en la segunda de forma poco convencional, ya que fue fuera del recinto, los ediles se cruzaron duramente por un pedido de resolución que buscaba saber cuando eran y porque habían sido rechazados IFE a vecinos platenses.

El pedido fue realizado por la oposición y tras su votación y aprobación, el concejal u director nacional de Anses, Guillermo Gomez explicó “tuvimos muchos problemas para poder otorgar el IFE por como se usó la base de datos del organismos durante los 4 años de Macri presidente.”

“La Plata recibirá más de 52 mil IFE, es la tercera más grande en beneficiarios alcanzados, y ya se entregó el 60% de esos beneficios” explicó Gomez.

Abraham en tanto como impulsor del proyecto expreso “no preguntamos sobre la deuda o sobre las bancas sino simplemente sobre como se designaron esas IFE.”

Tolosa Paz “que los que dejaron el país destrozado nos vengan a dar explicaciones de cómo solucionar cosas, no es serio. Hay rincones donde no llegamos no porque no queremos sino porque ustedes no nos dejan.”

Javier Mor Roig edil de Cambiemos “todos criticamos todo pero el Anses bancaba el fútbol para todos entre otras cosas, no se manejo mal solo quizás en los últimos 4 años sino en los ultimos 25 años.”

Ariel Archanco del Frente de Todos “Necesitamos discutir seriamente las cosas no chicanas.”

Creación del sistema de promoción y desarrollo de la economía social y solidaria de la Provincia de Buenos Aires

Yanina Lamberti “promoción de la economía social para que en estos momentos de crisis sanitaria, los proveedores municipales sean de este sector con el 15% para asistir y ayudar a los emprendedores, con el fin de motorizar la economía de La Plata.”

Eximir de tasas al asilo Andrea Ibáñez de Marín

Cara “son más 100 abuelos que están allí y si bien existe regulación para que ellos no abonen impuestos, si bien es con fines de lucro, no funciona legalmente así. Piden alimentos o asistencia del estado para seguir funcionando.”

Queda ubicado en 60 entre 15 y 16.