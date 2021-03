Cuatro jóvenes abusaron de una chica de 27 años en Olmos

Vestidos con pasamontañas, guantes y preservativos, 4 sujetos violaron en grupo a una joven de 27 años tras dormirla con un producto químico.

El ataque se produjo en la zona de 208 y 38, cuando la victima quien conducía su moto fue captada por 4 personas completamente tapadas y con guantes.

La joven abusada explico tras llamar al 911 que “los hombres que me atacaron me durmieron, y me violaron, cuando me desperte uno de ellos estaba encima mio, mientras los otros 3 filmaban el ataque.”

El fiscal Marcelo Romero investiga lo sucedido, ya que en la zona es la segunda vez que sucede una violación producto de la inseguridad del lugar.

Según explicaron fuentes judiciales “en el barrio ni calles aledañas no hay camaras, por eso pedimos a la policia que recolecte imagenes de camaras privadas que nos pueda aportar información sobre el auto donde viajaban los atacantes.”

La victima explico que era un auto viejo de color marrón.

Se espera en las próximas horas los estudios de rigor.