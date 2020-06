Cuatro jóvenes de Ensenada denunciaron a su tío por abuso sexual, una es su hija y dos de sus sobrinas

En total son 9 las denunciantes de la causa que instruye la UFI 2 de La Plata quien recibió las actuaciones de la DDI de delitos sexuales de La Plata.

La primera de las denunciantes fue la hija del acusado Sergio Saul Sánchez, quien en el año 2019 lo denunció por abuso sexual agravado, la víctima contó que «desde hace muchos años el me abusaba y me amenazaba.»

La causa no quedó allí porque hace 48 horas una de las primas de la hija del denunciado se acercó a la división de investigación para radicar una denuncia también contra el mismo acusado ella narró que «me abuso desde los 11 a los 14, pero me animé a contarlo hace pocos días, se lo conté a mi hermana, quien cuando me escuchó me contó que a ella también la había abusado en reiteradas ocasiones.»