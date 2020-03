Docentes nucleados en Udocba pidieron la suspensión de clases por el Coronavirus

El Gobierno provincial tomó la decisión de suspender todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo y social de participación masiva, como así también ordenó el cierre de museos, centros culturales y otros espacios artísticos y recreativos en los que se congregue un número considerable de personas.

Dia a día en nuestro país se suman más sectores a la suspensión de actividades en aras de la prevención y el cuidado colectivo de la salud: Congreso Nacional, fúbol (partidos y prácticas), ferias, conferencias, recitales, encuentros y talleres han sido afectados.

No obstante, las escuelas permanecerán abiertas, en aulas mayormente superpobladas y sin ventilación, lo que sin dudas aumentará el riesgo de transmisión de la enfermedad cuando ya sea tarde la prevención.

Nos preguntamos: si todo lo que engloba actividades en masa ha sido por precaución puesto en suspenso, ¿por qué no sucede lo mismo con el dictado de clases? ¿Cuál es el argumento que justifica que se ponga en peligro la salud de comunidades educativas completas y de sus familias? Los especialistas recalcan que, si bien este virus no presenta mayores complicaciones para los niños, ellos son transmisores de la enfermedad. En las escuelas trabajan docentes, auxiliares, personal directivo, concurren miembros de cooperadoras, padres y hasta abuelos que retiran a los chicos. ¿Es necesario correr tanto riesgo? ¿Por qué no se implementa desde ahora la continuidad pedagógica en los hogares como se hizo en el 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernandez, cuando hubo un brote de GRIPE A, experiencia que dio excelentes resultados? ¿Por qué no aprovechar que en las próximas 3 semanas hay solo 12 días hábiles?

Desde UDOCBA consideramos que al día de hoy las escuelas se encuentran desprotegidas ante esta pandemia. A modo de ejemplo: no se cuenta con lavandina para limpieza de pisos y baños, o jabón para el lavado de manos, ítems indispensables para la prevención. Lo anunciado por las autoridades provinciales en la Reunión de Salud Laboral aún no se ve reflejado en los distritos y reina la incertidumbre, ante la proliferación de casos que aparecen minuto a minuto. La instrumentación de los protocolos elaborados no constituye una respuesta rápida al ritmo del avance de esta pandemia. Necesitamos que las autoridades consideren el panorama de emergencia que se está viviendo y actúen en consecuencia.