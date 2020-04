El Colegio de Abogados de La Plata acuso a la Suprema Corte de irracional por seguir frenada la justicia bonaerense

El colegio de abogado se presentó como Amis Curae en el juzgado contencioso administrativo de La Plata en el marco de una cuarentena que a frenado los procesos judiciales.

Dicha presentación, decidida por unanimidad por el Honorable Consejo Directivo en la sesión del día 16 de abril pasado a propuesta de la Presidencia, se ha realizado en razón de las cuestiones de interés general que -por su transcendencia- involucran aspecto de competencia de la institución, en su condición de entidad de derecho público no estatal, tal como el acceso a la justicia y cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones republicanas, conforme a los derechos y garantías constitucionales (art. 19 inc. 9 de la ley 5177)

En la misma se informó acerca de los pronunciamientos y peticiones más relevantes llevadas a cabo, desde el pasado 13 de marzo, tanto a nivel departamental como provincial, procurando el restablecimiento del servicio de justicia con base en el expediente electrónico y utilizando todos los mecanismos disponibles que resguarden la salud de magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales, abogados/as y justiciables.

Se reiteró la posición de la abogacía organizada acerca que la prolongación en el tiempo de las medidas adoptadas por la Suprema Corte provincial resultan irrazonables, siendo necesario que dicho Máximo Tribunal realice y haga pública una planificación integral que contenga un cronograma preciso de las acciones que se proyectan para el más amplio funcionamiento de la actividad jurisdiccional, y un control exhaustivo acerca de la implementación y cumplimiento de cada medida con la celeridad que lo amerita y por cada uno de los órganos jurisdiccionales de la Provincia, así como disponer la finalización del asueto judicial con suspensión de plazos.

Finalmente, también se expuso que “…el reclamo de la Abogacía por un Poder Judicial en funcionamiento trasciende en mucho el interés personal de los abogados y las abogadas a los que representamos institucionalmente, porque una Justicia funcionando es una afirmación institucional imprescindible del Estado de Derecho. Con parlamentos cerrados, tribunales cerrados, un solo poder del Estado gobernando, los derechos de la población se encuentran reducidos a su mínima expresión y el control policial, aún en su sentido más literal, es un dato creciente de la realidad. Nadie duda de que nuestro Poder Ejecutivo esté haciendo lo que tiene que hacer. Pero para que un Estado policial no se instale y naturalice, es necesario instar a que el Poder Judicial también haga su parte. Una feria judicial permanente y solo juzgados de turno no son suficientes ni implican una decisión razonable frente a la emergencia sanitaria y su prolongación en el tiempo. Es imprescindible que la Administración de Justicia encuentre la fórmula para empezar a funcionar efectivamente. Con más razón se requiere, siendo necesario prolongar el aislamiento en el tiempo, que la institucionalidad se restablezca en la mayor medida posible.”