En el ámbito privado bonaerense solo vacunaron el 30% del personal de salud

Así lo comunicó el secretario general de ATSA Pedro Borgini quien en diálogo con el programa radial TARDE que se emite por la 221Radio.

El sindicalista explicó consulte sobre el proceso de vacunación de trabajadores de salud del clínicas y sanatorios que “tenemos un número muy bajo, del total solo fue vacunado el 30% de los que se inscribieron.”

Borgini afirmó en tanto no saber el motivo por el cual no se los vacunó ya que explicó que el ministerio de salud no los convocó para impulsar la campaña ni dar una mano.

Por otro consultado sobre los aumentos salariales del sector enfatizó “estamos discutiendo con las cámaras empresarias pero se niegan por el momento a abonar lo acordado en la paritaria 2020 y por tanto reabrir la 2021.”