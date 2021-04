El anuncio lo hizo el gobernador Axel Kicillof quien informo que en los municipios de Fase 3 la actividad comercial deberá terminar a las 20 horas, exceptuando a lo gastronómico que podrá estar abierto hasta las 23.

“Aplicaremos severas multas aquellos que no cumplan con los cierres a la hora establecida, también es cierto que no podemos poner un policia por incumplidor porque no daría la capacidad de control, ni tampoco en los municipios” aseguro el mandatario.