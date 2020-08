En Ponsatti detuvieron a un hombre de 46 años acusado de privacion ilegal de la libertad a una joven de 28 años discapacitada

Un sujeto de 43 años fue detenido por la Policía acusado de privar de su libertad a su ex pareja, una joven de 28 que se moviliza en sillas de rueda, a quien tenía amenazada y ejercía violencia física y psicológica, en una casa ubicada en la calle 116 bis y 89 de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, los gritos de la víctima alertaron a los vecinos que llamaron al 911.

Rápidamente, los efectivos del Comando de Patrullas y los móviles de la Comisaría 16ta llegaron a la vivienda pero el hombre cerró la puerta y no dejaba ingresar a los uniformados mientras se escuchan los gritos desesperados de la mujer.

Finalmente, amparado por una orden judicial, los policías pudieron reducir al hombre pese a su resistencia y se encuentra a disposición de la justicia acusado de “privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad”.

“La víctima no llegó a recibir lesiones físicas en esta oportunidad, encontrándose en estado de shock al ingreso de los efectivos”, dijo el jefe policial que intervino en el procedimiento.

“Aparentemente el detenido tiene antecedentes de violencia de género y no era la primera vez que pasaba esto con su ex pareja, quien se moviliza en silla de ruedas”, indicó el mismo investigador.

Interviene la UFI N° 5 del Departamento Judicial de La Plata.