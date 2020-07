Escracharon y denunciaron penalmente a un vecino del Barrio Savoia por constantes ataques sexuales a menores

Son más de 4 casos los que inicialmente fueron denunciados penalmente en la Comisaria de City Bell y en la DDI de Delitos Sexuales. Dos de ellos son abusos intrafamiliares, mientras que los otros dos serian ataques llevados acabo en una fiesta hace meses atrás.

Florencia Belen Benítez mama de una de las victimas expreso a LaPlataYa que “Yo vivo en un terreno donde hay dos casas en una vivimos mi mamá, mi hermano, mi hija de 4 años y yo, en la otra casa vive mi hermana, su pareja (la persona denunciada) y cuatro hijos de mi hermana, dos de un matrimonio anterior y dos de su actual pareja Daniel. El viernes alrededor de las 13.30 me pide ir a jugar a la casa de sus primos y cuando vuelve tipo tres de la tarde me pide ir al baño y cuando estaba en el baño me cuenta que el tío tenía el coso donde hace pis grande, gordo y con pelos señalándome la zona genital, le pregunté como fue que vio eso y ella me dijo que se estaba lavando las manos en el baño de la casa de ellos y él estaba haciendo pis, salinos del baño y en el comedor sin que nadie le pregunte nada contó que el denunciado le había bajado los pantalones y la bombacha y que le quería calentar la colita con la mano, entonces le pregunté si le hizo algo en la cola y ella me señala con su dedo en su cola que le toco el agujerito, que como no se dejaba ella misma trataba de levantarse la bombacha. ”

Las denuncias que fueron radicadas en la DDI Delitos Sexuales son investigadas como “abuso sexual” ya que fueron cometidos contra menores en los cuatro casos.

La madre de una de las menores victimas, comenzó a recolectar información sobre el denunciado, tras realizar una campaña de difusión en el barrio donde comenzaron a acercarse otras victimas que habían realizado las denuncias con anterioridad en la misma dependencia policial.

La segunda de las denuncias dada de hace 10 años y cuenta que “mi hija esta en un cumpleaños acá en el barrio, cuando me llaman por teléfono porque mi hija esta llorando, una vez que llego una madre me cuenta que una persona que estaba en la misma manoseo a mi hija, lo que motivo que vaya hacer la denuncia policial, ellos me identificaron a la persona que mi hija apuntaba como el hombre que la manoseo en varias oportunidad pese a su negativa a que lo hiciera.”