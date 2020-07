Estatales Bonaerenses: Miguel Zubieta “tuvimos el cierre de una etapa que se había iniciado hace bastante tiempo, para decir la verdad el tema de los pases a planta era una deuda “

Estas iniciativas afectan a un total de 15 mil trabajadoras y trabajadores del Estado provincial. Incluyen los pases a planta permanente que quedaron pendientes de 2019 de 638 agentes; regularización de contratos de locación de servicios para un total de 3724 trabajadores y trabajadoras; pase a planta de 1909 becarios del Ministerio de Salud y un total de 8708 designaciones de personal de carrera hospitalaria. También se anunció la reapertura de las mesas técnicas para la mejora de la carrera administrativa, temas relacionados con teletrabajo y licencias.

Vinculado a la cuestión de los trabajadores de la salud, Miguel Zubieta secretario general del Sindicato de Salud publica explico a InfoSindical “desde la época del gobierno de Vidal se había establecido allá por el año 2016 un acta acuerdo que se firmo me acuerdo en Mar del Plata en la cual no solamente pasaban más de 20 mil temporarios a planta permanente sino que estaban los más de 5 mil trabajadores de la salud, ese acuerdo de cumplió en determinado momento y en otro determinado momento el Gobierno de Vidal no lo siguió más y quedó como un acuerdo paritario incumplido por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando tuve allá por agosto un encuentro con Axel Kicillof en un cabildo que ellos armaron en plena campaña, cabildo sobre la salud, se hizo dicho cabildo en la Universidad Jauretche en ese cabildo me acuerdo cuando nosotros hablamos netamente el tema de la situación de la precariedad en el sistema nosotros le planteábamos que el sistema de salud tenía muchos compañeros todavía becarios con acuerdos paritarios incumplidos que él se comprometió en una primer etapa a blanquear.”

Consultado sobre que sectores incluye la regularización explico “no solamente el pase de los becarios sino también la situación de los monotributistas que fue un pésimo nivel de contratación del gobierno de Vidal que jubilaba a mansalva a trabajadores públicos y los reemplazaba en su lugar de trabajo por monotributo o el gobierno actual no les gusta llamarlos monotributistas y los llama locación de servicio ahí tenes no menos de 3750 trabajadores en esas condiciones que han decididos dejar de lado su locación de servicio para también formar parte ya como planta temporaria y no estar pendiente un día estar y al día siguiente si tu jefe no te quiere te manda a tu casa.”

Había no menos de casi 3 mil concursos que estaban dando vueltas que pertenecen a carreras hospitalarias concursos que en el día de ayer pasaron a ser efectivos y los cerca de 1966 de trabajadores que han tomado el sistema sanitario producto de la pandemia y que ya forman parte de los planteles hospitalarios , que por las circunstancias entre el mes de abril y el mes de mayo iban ingresando y no se les pagaban los salarios porque no tenían completadas toda la documentación y no estaba el acto administrativo, en el día de ayer se firmo y normalizo su situación, así que son alrededor de 15 mil que se le dio estabilidad laboral donde gran parte de ese universo son trabajadores de la salud expreso el adjunto de Fegeppba.

Consultado sobre las paritarias aseguro “el anuncio lo saludamos y nos parece oportuno, sin embargo no dejamos de lado los reclamos salariales y ayer se lo volvimos a reclamar todos los gremios estatales, no solo lo de salud y en este tema no hemos tenido respuestas concretas por el momento.”