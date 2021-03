La institución esta cerrada desde el año 2020, y los problemas comenzaron 9 meses después cuando una perdida de agua de ABSA logro que Edelap cortara la luz por precaución.

Vanesa madre de un alumnos expreso “ABSA no arregla una perdida que lleva 9 meses que no les permite tener agua, EDELAP no arregla la fase que no funciona en el colegio y desde Gobernación no se hacen cargo del estado edilicio.”

Alumnos lanzaron un petitorio