Fuertes cruces entre concejales por Berni, seguridad y Edelap en La Plata

En una sesión marcada por al rendición de cuentas, tomo relevancia el cruce entre los concejales del oficialismo y oposición por las declaraciones del ministro de seguridad por el reclamo de asistencia nacional para combatir la inseguridad, pedido de Juntos por el Cambio y obtuvo reproches y duros cuestionamiento de la oposición.

Otro capitulo aparte se llevo la situación de los cortes de luz en diferentes puntos de La Plata y el pedido del Frente de Todos para que se rescinda el contrato con la prestataria.

La discusión relacionada a la seguridad comenzo tras la presentación de la edil Romina Cayón sobre declaraciones del ministro Sergio Berni quien aseguro “En materia de seguridad estamos solos”.

Cayón explico “solo decir que nos genera muchas preocupaciones las declaraciones de Berni sobre el nulo apoyo de la nación en materia de seguridad.”

La edil Tolosa Paz en tanto respondió afirmando “les pedimos responsabilidad, ser oficialista no los excluye de presentar proyectos que den un objetivo a la ciudad, no criticar por criticar al ministro de seguridad bonaerense.”

La rendición de cuentas tendra como ejes centrales de las criticas de la oposición la subejecución en seguridad, asistencia alimentaria y salud principalmente.

Claudio Frangul por ultimo expreso “este cortocircuito entre nación y provincia en seguridad nos genera muchas dudas de hacia dónde quieren que vaya la seguridad en la provincia.”

En cuanto al tema vinculado a Edelap y los constantes cortes, Cristian Vander abrió el debate afirmando “que estamos esperando para pedirle a los organismos de control que terminen con esa concesión que solo genera dolores de cabeza.”

Claudio Frangul desde el oficialismo en tanto expreso “siempre ha brindado un servicio deficiente, ahora y antes, pero veamos toda la historia, en el ultimo apagon de la zona norte tomamos muchas medidas, para que el resarcimiento de haga directamente al usuario afectado, pero esta claro que deben avanzar con obras.”

Tolosa Paz por su parte aseguro “durante el gobierno de vidal y macri estas empresas recaudaron millones e invirtieron centavos, y les quiero recordar que el ex ministro de energía, esta imputado por beneficiar a empresarios con el negocio de la energía.”

Francesco Arriaga en tanto desde la banca oficialista arremetió contra la oposición y enfatizo que “tampoco olvidemos que cuando el gobierno kirchenerista se fue estábamos al borde de un colapso energético importante gas licuado y energía de otros países y el ex ministro Julio De Vido hoy esta preso entre otras cosas por estas causas.”

Por otro lado se aprobó el repudio a las declaraciones del diputado nacional Fernando Iglesias, no así declararlo personas no grata en la ciudad.

Si bien fue aprobado el proyecto impulsado por Ariel Archanco, el FdT pidieron votar sobre tablas declarar persona no grata al dirigentes de Cambiemos, pedido que no prospero.

Desde las asambleas de inundados presentes en el recinto expresaron sobre el ultimo punto que queremos aclarar que el proyecto presentado al FRENTE DE TODOS, para declarar Persona no grata a Fernando Iglesias, no fue presentado por los sobrevivientes del 2 A. Jamás se lo pediríamos a los responsables de la tragedia evitable. Ellos fueron los responsables de las más de 89 víctimas fatales. Sí creemos que este diputado debiera de ser declarado persona no grata, así como también BRUERA y SCIOLI, los máximos responsables de lo sucedido hace más de 7 años y que se le quiten sus cargos. No queremos que está situación le sea funcional a quienes nos inundaron.”