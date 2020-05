La Comuna desplegó un operativo de desinfección y prevención en un edificio tras la muerte de una mujer por Coronavirus

Con un importante despliegue, la Municipalidad de La Plata llevó adelante esta tarde un operativo de desinfección en un edificio céntrico de la ciudad donde residía una mujer que murió por Coronavirus (COVID-19). Además, personal del SAME corroboró el estado de salud de los vecinos para descartar la presencia de casos sospechosos.

En ese sentido, tras confirmarse que la mujer fallecida en el Hospital San Martín tenía Coronavirus, la Comuna intervino el inmueble donde vivía la paciente, ubicado en calle 47 e/ 14 y 15, con tareas integrales de desinfección en los espacios comunes, como pasillos, escaleras y ascensores, con el fin de resguardar la salud de los vecinos del lugar.

Sobre el trabajo, el secretario de Gobierno del Municipio, Marcelo Leguizamón, detalló: “El operativo fue coordinado y consensuado con los vecinos del edificio, luego de que se comprobara que la residente recientemente fallecida tenía COVID-19”, y agregó: “En el marco de los trabajos, dialogamos con los vecinos y les transmitimos la importancia de mantener ventilados e higienizados los departamentos”.

Como parte del procedimiento, y en paralelo a las tareas de desinfección, profesionales de la Secretaría de Salud y del SAME La Plata establecieron un operativo epidemiológico para descartar la presencia de casos sospechosos. A través del mismo, se realizó la toma de temperatura y testeos olfativos a cada persona, a los fines de constatar que no hayan despertado síntomas compatibles con la enfermedad.

Conjuntamente, les detallaron a los inquilinos de la propiedad las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias para disminuir las posibilidades de contagio de Coronavirus.

Al respecto, el titular del área municipal, Enrique Rifourcat, señaló: “Además de repasar todas las medidas de higiene con los vecinos, hicimos hincapié en extremar los recaudos, evitando salir y ponerse en contacto con otras personas, teniendo en cuenta el contacto que pudieron tener con la paciente o con los espacios comunes”.

De esta manera, se recomendó que quienes deben salir del edificio lo hagan con barbijo o máscara facial y que, ante cualquier síntoma compatible con el Coronavirus, se comuniquen inmediatamente con el SAME o las líneas de atención para personas con síntomas de Covid-19.

Cabe destacar que, tras sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV), la mujer de 66 años fue internada el 2 de mayo en el Hospital San Martín. La misma no registraba antecedentes epidemiológicos. En tanto, el sábado 9 le hicieron los estudios de hisopado nasofaringueo correspondientes; el domingo 10 de mayo falleció y este martes el Hospital Rossi de La Plata confirmó que la paciente dio positivo a COVID-19.

Actualmente, y según lo consignado por el último parte oficial, hay 56 casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de La Plata, de los cuales 13 se encuentran activos y en observación, 41 ya recibieron el alta médica y 2 fallecieron; 80 casos sospechosos que siguen en estudio; y 1.268 fueron descartados.