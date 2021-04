La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires repudió la camiseta de la Selección

La empresa Soccept presentó un nuevo diseño de la camiseta de la Selección Argentina que causó indignación entre los veteranos de Guerra y también en las redes, ya que en una parte de la prenda se lee la palabra “Falklands” para referirse a las Islas Malvinas.

El diseño que causó total repudio expone el relieve del mapa del país en dorado y además cuenta con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires sacó un comunicado firmado por su presidente, Ramón Robles, y su secretario, Guillermo Rezk, para pedir que el presidente de la AFA pueda frenar la venta de esta camiseta que lleva su escudo.

La carta está dirigida a Claudio “Chiqui” Tapia y manifiesta: “es muy posible que por sus ocupaciones no se haya enterado de que, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, mientras se jugaba el mundial, en este país hubo un conflicto armado, donde jóvenes guerreros dejaron su vida, dejaron su sangre en nuestro suelo y mar argentino en defensa de nuestra soberanía”.

“Esos leones no tenían más edad que sus jugadores, pero ellos no fueron detrás de una pelotita buscando una copita que los hiciera famosos cobrando una fortuna mensualmente. Esos leones fueron por amor verdadero a morir por su país, y es tan grande el orgullo que tenemos los que hemos vuelto que no cantamos el Himno Nacional, lo gritamos, mientras sus millonarios muchachos apenas lo balbucean”, agregaron.

La Federación es la única institución legal y democráticamente constituida que representa 38 centros de ex combatientes de la Provincia, y es Presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la República Argentina, que representa a 20 provincias.

Es por ese motivo que le exigen a Tapia que “la camiseta debería decir Malvinas Argentinas” y no “llamarla por el nombre del invasor inglés”.

“Muchos han pedido por las redes que la camiseta que nos representa en el mundo lleve las Malvinas como señal de respeto, pero no sabemos los intereses que tendrán, solo sabemos que no puede haber dinero que pueda ofender a nuestros Héroes ni vender, de esta forma, nuestra soberanía”, expresaron en el comunicado.

“Los que aún estamos con vida, los que casi no volvimos, tenemos el deber, la obligación y el honor de hablar por nuestros hermanos muertos, tenemos el deber, la obligación y el honor de defender con la palabra y con nuestro accionar la soberanía en todas sus formas, y lamentablemente debemos decirle que usted con esta camiseta nos obliga a recordarle todo esto”, sostienen.

“Deseamos fervientemente que todo sea solo un malentendido, y se pueda solucionar, usted es el único responsable de este mal entendido esperamos su pronta solución”, aclararon en la misiva.