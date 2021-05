La oposición pide urgentes mejoras en el cementerio de La Plata

En la reunión del Comité Central del último lunes se trataron varios temas de interés para la ciudadanía platense. Entre los más destacados se encuentra el pedido para mejorar de manera urgente el funcionamiento del Cementerio municipal.



“Le pedimos al Intendente Garro que refuerce de manera urgente la atención y agilice la inhumación en el cementerio municipal que hoy funciona solo 4 horas y media por día. No podemos desconocer la situación que atraviesa nuestra ciudad, sobre todo entendiendo que Servicios Sociales del cementerio atiende a vecinos y vecinas sin posibilidades económicas de afrontar una sepultura de un ser querido” explicó Archanco al ser consultado por el pedido en cuestión.

El estado de Alerta Epidemiológica y Sanitaria de la ciudad de La Plata conlleva el aumento lamentable y exponencial de fallecimientos, y toda aquella persona que no puede pagar un servicio privado funerario debe tramitar el pedido de inhumación a través del Servicio Social del Cementerio Municipal, que actualmente trabaja de manera presencial 7.30 a 12 hs.

“Como suele suceder en estos casos, las y los perjudicados siempre resultan ser de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Al no poder pagar un servicio privado, dependen 100% de la ayuda del municipio. Y ante el fallecimiento de un ser querido, debemos hacer todo lo posible para no profundizar más esa situación tan dolorosa” profundizó Ariel Archanco.

En los últimos tiempos, muchas familias que se acercaron a Servicios Sociales del cementerio municipal recibieron como respuestas que quizás en una semana puedan realizar la inhumación de su ser querido, que no tienen turno disponible antes porque la cochería fúnebre contratada tiene toda la semana ocupada o no hay disponibilidad de personal para la inhumación.

Al respecto, Archanco expresó que “con esta situación se encuentran aquellos que hoy se ven golpeados por el más profundo dolor de una perdida. Resulta inexplicable la demora, el corto horario de atención y la exigencia de presencialidad, cuando la pandemia obligo a todas las dependencias estatales a brindar respuestas desde la virtualidad”.

En La Plata hay existe una ordenanza vigente, la 7638 del año1990, que en su artículo 7° establece que Las inhumaciones o cremaciones no podrán hacerse antes de las doce horas siguientes a la muerte, ni demorarse más de 36 horas, salvo orden policial o judicial.