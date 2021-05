La UCALP informo que 18 mil niños viven en la indigencia en La Plata

Según un informe del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, el cual se realiza anualmente, expuso que la mayoría de los asentamientos no tiene acceso a los servicios básicos. Allí viven 18.000 niños y niñas de 0 a 5 años.



Durante el 2020, en el Gran La Plata crecieron 20 nuevos barrios populares precarios, que se sumaron a los 240 que ya había en 2019, dando un total de 260 asentamientos en la región. La mayoría de ellos carece de acceso a los servicios básicos ni condiciones que puedan garantizar una vida digna. Estos datos fueron revelados la semana pasada por un informe del Observatorio de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).



Actualmente el informe se denomina “Indicador de Integración y Desarrollo en tiempo de Pandemia”, y se trata del tercer relevamiento que la institución viene realizando desde 2018 y concentra el estudio de las más de 20 variables relevadas en la totalidad de los barrios vulnerables de la región.



Según lo indicado en el estudio, el 81% (211) de estos asentamientos se ubican en La Plata, el 11% (28) en Berisso y el 8% (21) en Ensenada, en los cuales viven 200.000 personas, o 50.000 familias, pero además también 18.000 niños y niñas de 0 a 5 años.



La gran problemática es que 6 de cada 10 barrios no tiene almacenamiento de agua con tanque; 8 de cada 10 no tiene acceso a la red formal de gas; 7 de cada 10 no tiene acceso formal a la red de energía eléctrica; 9 de cada 10 no tiene acceso a cloacas; y 5 de cada 10 asentamientos no tiene presencia de luminaria pública.



A su vez, 8 de cada 10 asentamientos tiene basura acumulada en las esquinas o presencia cercana de un basural a cielo abierto; y 5 de cada 10 tiene presencia de chatarrería, agua estancada u objetos que son posibles focos de reproducción del dengue.



Por otra parte, 4 de cada 10 barrios no tiene su calle principal asfaltada, 2 de cada 10 no tiene su calle perimetral asfaltada y 6 de cada 10 no tiene calles interiores pavimentadas. Según explicaron desde la universidad: “esto provoca problemas de conexión urbana, transporte, problemas de basurales a cielo abierto, quemas, zoonosis”, y a su vez “dificulta el acceso interno de ambulancia, bomberos, camión de basura, transportes privado y público”.



Además, también el relevamiento da cuenta del acceso a la conectividad, que demostró ser vital el año pasado: 1 de cada 10 no tiene cobertura telefónica; y 2 de cada 10 directamente no tienen acceso a internet móvil.