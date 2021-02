Lanza programa que busca familias para cuidar niños en condiciones de vulnerabilidad familiar

El programa “Familias que abrigan” se lleva adelante a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Cómo parte de la propuesta, los vecinos abren las puertas de su hogar para alojar y cuidar de manera íntegra, y por un tiempo limitado, a chicos que se encuentran con sus derechos vulnerados y no puedan permanecer en su ámbito familiar de origen.



Según explicó la responsable del área, Julieta Quintero Chasman, “el objetivo es generar, fomentar y promover ayuda solidaria a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y desprotección familiar para garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales”.

“Las ‘Familias que abrigan’ cumplen un rol fundamental para impedir que los chicos residan en hogares convivenciales y, de este modo, se evitan los efectos de la institucionalización”, agregó la funcionaria.

Para ser voluntaria e inscribirse el programa, la persona interesada debe cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años; no tener antecedentes penales; no tener denuncias por violencia familiar; y no estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, ni tener voluntad adoptiva.

A su vez, no se tiene que ser deudor alimentario; es necesario concurrir a las charlas y encuentros para compartir experiencias y hablar de los temas formativos; y es fundamental aceptar los mecanismos de supervisión y seguimiento del equipo técnico correspondiente.

Conjuntamente, desde el Municipio explicaron que “quienes están interesados en integrar el listado de familias aspirantes, deberán presenciar una charla informativa donde se explicarán los lineamientos de la iniciativa y se despejarán dudas”.

Cómo requisito, también tendrán que completar el formulario de inscripción diseñado para tal fin y se realizará una entrevista inicial con el equipo técnico, la cual tendrá como objetivo conocer a la familia y profundizar en los detalles del programa. Cabe destacar que la convocatoria también es para familias monoparentales.

Por último, los interesados e interesadas en ser voluntarios y recibir más información deberán mandar un correo electrónico a familiasqueabriganlaplata@ gmail.com.