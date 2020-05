Legisladores de la oposición piden informes sobre el uso de los datos de la APP Ciudar

El presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, manifestó preocupación por el uso de datos personales y por fallas de seguridad que fueron denunciadas por diferentes usuarios en las redes sociales sobre las páginas y app Covid-19 BA, correspondiente a la Provincia de Buenos Aires y CuidAR del gobierno Nacional.

“En el caso de la Provincia nos encontramos que el gobierno dio de baja la página web que habilitaba el autotesteo y que fue señalada en algunos casos por expertos en ciberseguridad por exponer datos personales tales como fecha de nacimiento, nombre completo y domicilio de usuarios”, mencionó Costa.

“Hay una metodología poco clara, porque se habilita una plataforma de este estilo y se la da de baja, 70 días después de su lanzamiento, sin informar los motivos”, explicó el legislador y continuó: “estas idas y vueltas también nos hacen señalar que se ha incurrido en gastos en materia de desarrollo informático innecesarios”.

“Es importante saber qué ocurrirá con los datos de quienes se registraron. Si buscamos la App para telefonía celular notamos que más de 10 mil usuarios la descargaron. Es probable que un número similar haya brindado sus datos en la mencionada Web que ya no existe”, remarcó Costa.

Por otro lado el Senador se refirió a la aplicación CuidAR diseñada por el gobierno nacional y que será implementada en Provincia. “Tenemos los mismos interrogantes, sobre todo si se la considera de uso obligatorio. Hay un debate que hay que dar y que necesariamente debe pasar por la Legislatura”, expresó Roberto Costa.

“Vamos a avanzar en la solicitud de informes porque la urgencia de enfrentar una pandemia no puede habilitar el descuido de los datos personales, ni su uso irresponsable” dijo el Senador.

Por último Costa manifestó: “Venimos reclamando más testeos, sobre todo en el Conurbano porque creemos que no se puede dejar la responsabilidad únicamente en el autotest por parte de la ciudadanía”, y concluyó: “Es una decisión que excluye a quienes no tienen telefonía celular, no acceden a internet o no saben cómo descargar y utilizar una aplicación de este estilo”.