Legisladores del Cambiemos en La Plata le reclaman mayor seguridad a Berni

El senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, presentó un pedido de informe para que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, convoque a una mesa de trabajo con las autoridades municipales por la inseguridad en La Plata.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une aseguró que “ayer los vecinos se hicieron sentir. Delitos hubo siempre pero hasta noviembre y diciembre teníamos registro de unos números y ahora hay una cantidad muy superior”.

Allan destacó que “las estadísticas extraoficiales que maneja la Municipalidad de La Plata indican un incremento del delito de alrededor del 30%” y sostuvo que “falta una política compartida en materia de seguridad entre Provincia y municipio”.

Explicó que el trabajo coordinado es necesario “porque no hay nadie más capacitado que la Municipalidad para distribuir los recursos que son de la Provincia. Por eso le pedimos al gobernador, Axel Kicillof y al ministro Sergio Berni que vuelvan los esfuerzos compartidos en esta materia”.

Allan destacó que la Municipalidad no tiene “contacto con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni” y agregó “no logramos la instancia de diálogo con el Ministro. Y esto no lo necesita el intendente, Julio Garro, sino los platenses”.

Finalmente, sostuvo que “está claro que hubo recursos que estuvieron siempre en la ciudad y que ahora están afectados al Operativo Sol. Pero la ciudad se vio resentida y no puede esperar a fines de marzo para recuperar a los recursos humanos y los patrulleros”.