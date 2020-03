Oscar De Isasi critico el “lockout” del campo y los acusó de atentar contra la sociedad

“El lockout de la mesa de enlace atenta contra una más justa distribución de la riqueza y contra las prioridades de nuestro pueblo”.



El secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, analizó los pormenores del anunció de lockout patronal de 4 días de La Mesa de Enlace y cuestionó a las entidades rurales que “al igual de los grandes grupos económicos y financieros nunca quieren relegar sus ganancias extraordinarias en pos de una mejor distribución de la riqueza en el país, que resuelva la pobreza, el hambre, la salud y la educación de las mayorías populares”.

“La suba de las retenciones es para una pequeña porción de grandes productores exportadores de soja. La medida gubernamental tiene mucho de la propuesta que hicimos desde la CTA Autónoma, ya que se ha encargado de segmentar según la capacidad de cada productor, además de ser un incentivo para sostener las economías regionales, por lo que una parte se destinará a la baja de impuestos a los otros cultivos y a las economías regionales”, señaló de Isasi.

“Para una más justa distribución de la riqueza en el país es necesario que los grandes beneficiados de los últimos años cedan su gran tasa de rentabilidad para resolver los acuciantes problemas de los sectores populares. La clase trabajadora no aguanta más ser el botón de ajuste. Vivimos en un país donde más del 40% de la población es pobre, y donde la mayoría de estos son mujeres y niños. En el país del trigo no puede faltar pan en la mesa de los y las argentinas. Que esto se cumpla debe ser una prioridad del Estado. Si no se aplican políticas tendientes a distribuir las ganancias extraordinarias de los sectores concentrados de la economía, la Argentina no va a poder salir de esta crisis que fue, por otra parte, provocada por los mismos que no quieren soltar un peso”.

Con respecto a la situación de la provincia de Buenos Aires, de Isasi resaltó que “es mentira que la provincia es inviable y deficitaria. Se deben fomentar políticas tendientes a sacarle a los que más tienen. La provincia de Buenos representa el 40% de lo que produce el país, lo que sucede es que esa riqueza no queda en su territorio y no se distribuye equitativamente. Se necesitan políticas públicas que motoricen esos cambios: construir un Estado participativo, democrático y popular donde los trabajadores tengan salarios dignos y las políticas públicas tiendan a las grandes mayorías bonaerenses”.

Para finalizar, de Isasi dijo que: “Entendemos que el ahora exige una convocatoria amplia a los distintos actores que soñamos con un país que recupere la felicidad del pueblo, como lo son las entidades gremiales, políticas, culturales y religiosas, que permitan construir para construir un creciente proceso de movilización que enfrente y haga claudicar a quienes, como lo son los grandes tenedores de bonos, las grandes empresas y los sectores concentrados del campo, quieren mantener su tasa de rentabilidad a cualquier costo”.