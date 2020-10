Otra vez clausuraron La Trattoria por no cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria en el local

La municipalidad de La Plata desplegó anoche un operativo de control y verificación en diversos establecimientos gastronómicos de la ciudad y procedió con la clausura de un reconocido restaurante ubicado en Diagonal 74 y calle 10, el cual no cumplía con las medidas de bioseguridad correspondientes.

Durante las tareas desarrolladas por agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y miembros de la Policía de la Provincia, se verificó el cumplimiento de los protocolos de atención por Covid-19 en el marco de las aperturas autorizadas como “prueba piloto” bajo la modalidad del Take Away plus en el sector gastronómico.

En ese marco, se procedió con la clausura del local La Trattoria, el cual no cumplía con las normas establecidas y atendía clientes en el interior del comercio, se informó. Esto no se encuentra autorizado por las autoridades sanitarias, ya que ocasiona un mayor riesgo de contagio. Los comensales sólo pueden permanecer en la vereda de los comercios, con estrictos protocolos de bioseguridad.

Según se precisó, en el lugar se ocasionaron incidentes, cuando uno de los responsables del establecimiento intentó agredir con golpes de puño a los agentes municipales que estaban desarrollando el operativo. La situación fue controlada por los efectivos policiales, y se procedió -por segunda vez en 15 días- con la clausura del lugar.