Pandemia: Clausuran cinco emprendimientos inmobiliarios ilegales que avanzaban sin habilitación

La Municipalidad de La Plata clausuró cinco emprendimientos inmobiliarios ilegales que transgredían la normativa vigente avanzando en zonas rurales y de reserva urbana, comercializando lotes sin aprobación municipal e incumpliendo con la suspensión de actividades vinculadas a la construcción en el marco del aislamiento obligatorio. Se iniciaron las actuaciones legales correspondientes.

Durante los últimos días, la Comuna dictaminó la clausura de cinco obras que atravesaban distintas etapas de la construcción en zonas rurales y de reserva urbana donde no se admite ningún tipo de urbanización, y cuyos responsables comercializaban sin contar con la habilitación del Municipio para llevarlas a cabo.

Se trata de cuatro emprendimientos ubicados en la localidad de Abasto y otro en City Bell, más precisamente en la calle 509 y 208, 506 e/ 202 y 208, 513 e/ 202 y 208, 498 e 202 y Ruta 36, y en 467 y 155, respectivamente.

Al respecto, la secretaria de Planeamiento Urbano del Municipio, María Botta, detalló: “En los casos de Abasto, los loteos se desarrollaban en una zona rural intensiva, un ámbito territorial con localización de actividades de tipo agrícolas”, al tiempo que agregó: “En City Bell, por su parte, se publicita la venta del proyecto urbanístico que no tiene aprobación municipal ya que no es factible según la zonificación vigente, al tratarse de una zona de reserva urbana”.

Según se informó, las mencionadas construcciones ameritan la intervención del Juzgado de Faltas y de la Justicia ordinaria, teniendo en cuenta que infringen diversos artículos de las ordenanzas 10703, 10681 y 6147 (Código Contravencional), como comenzar una obra sin permiso, documentación y cartelería correspondientes y publicitar emprendimientos urbanísticos que no se encuadren en la normativa provincial vigente ni estén aprobados por la autoridad municipal, entre otras infracciones.

“Cada emprendimiento que se encare en la ciudad debe dar cumplimiento a la normativa vigente y encuadrar con el Plan Estratégico 2030, una condición fundamental para pensar y desarrollar la ciudad a futuro”, precisó Botta.

Cabe destacar que como parte de las actuaciones en los emprendimientos, la Comuna labró actas de infracción y notificó a la Justicia por el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictaminado por las autoridades nacionales para frenar la pandemia de COVID-19.