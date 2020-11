Piden a los vecinos mantener una conducta responsable y denunciar la realización de fiestas clandestinas en La Plata

De cara a los tradicionales festejos que se llevan adelante para cerrar el año, la Municipalidad de La Plata busca generar conciencia en chicos y adolescentes para que celebren con responsabilidad, al tiempo que recibe denuncias al 147 y apela a la colaboración de los adultos, con el objetivo de evitar el desarrollo de fiestas clandestinas que puedan poner en riesgo la seguridad sanitaria de la ciudadanía.

En virtud de la nueva etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Municipio pretende prevenir inconvenientes y disminuir riesgos, teniendo en cuenta el desarrollo de fiestas y eventos clandestinos.

En este contexto, la Comuna lleva adelante la campaña de concientización “Fin de año responsable”, a partir de la cual se pidió a los vecinos que cumplan con las medidas de auto protección como el uso del tapaboca-nariz y el distanciamiento social preventivo, para evitar situaciones de contagio ante esta nueva etapa de distanciamiento.

Al respecto, el Secretario de Coordinación municipal, Oscar Negrelli, explicó: “El cierre del año es un motivo para celebrar, pero es importante hacerlo en lugares seguros y con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar que los contagios vuelvan a subir”.

“Debemos considerar los riesgos que se corren por comportamientos o festejos irresponsables en el marco de una pandemia, y entender que seguir cuidándonos depende de todos”, afirmó.

Asimismo, la iniciativa de la Comuna pretende concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas para llevarse a cabo.

Además, se busca sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y consecuencias de concurrir a estas fiestas, e instarlos a colaborar con el Municipio denunciando la realización de eventos ilegales a la línea municipal 147.

“Resulta fundamental contar con la colaboración de los vecinos”, explicó Negrelli, quien agregó que “gracias al trabajo sostenido del Municipio y las denuncias de los vecinos, durante los últimos meses ya pudimos intervenir en más de 370 festejos clandestinos”.

En tal sentido, la Comuna continuará cada fin de semana con el amplio despliegue de operativos de nocturnidad para prevenir el desarrollo de fiestas o actividades que no estén permitidas. “Este tipo de encuentros masivos ponen en riesgo a los asistentes y al resto de la ciudadanía”, se aseguró.

Por tal motivo, el municipio intensificará los operativos de seguridad y control, reforzando la presencia de efectivos policiales y de agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano; al tiempo que también se realizarán tests de alcoholemia y exhaustivos controles vehiculares en las calles.

Cabe destacar que actualmente se destinan cerca de medio centenar de móviles por fin de semana y alrededor de 200 agentes municipales.