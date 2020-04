Realizan testeos olfativos para detectar posibles casos de Coronavirus en los ingresos a La Plata

Con el objetivo de detectar posibles casos de COVID-19 (Coronavirus), la Municipalidad de La Plata comenzó a realizar testeos olfativos a personas que circulan por la vía pública en distintos puntos de la ciudad.

Desde este viernes la Comuna realiza una novedosa prueba a quienes circulan por la calle para corroborar las condiciones en el sentido del olfato. Según se explicó, la medida busca prevenir que el virus se siga transmitiendo a través de aquellas personas que no presentan la sintomatología típica de un infectado.

Los controles para detectar si alguien padece anosmia, un síntoma vinculado a la enfermedad que implica la pérdida parcial o completa del olfato, se implementaron en países como Corea del Sur con la misión de disminuir la curva de contagio.

Al respecto, el secretario de Control Ciudadano local, Roberto Di Grazia, precisó que “los operativos se despliegan de manera sorpresiva en zonas de alta concentración vehicular”; y detalló que “se establecerán múltiples puestos de control para realizar los mencionados testeos olfativos”.

Por su parte, el secretario de Salud local, Enrique Rifourcat, explicó que “la prueba es muy rápida y sirve para prevenir la propagación del virus, por lo que a las personas que no la pasen se les labrará una notificación para constatar que puede ser un posible caso de Coronavirus”.

“Hemos evaluado informes internacionales que indican que más de un 60% de los contagiados por Coronavirus padecen la pérdida del olfato”, puntualizó el funcionario y agregó que “los elementos a utilizar en cada prueba son desechados automáticamente”.

“De esta manera, quienes no superen el test olfativo serán evaluados por los profesionales del SAME a los fines de corroborar que no presenten ningún otro síntoma”, informó Rifourcat, y remarcó que “tras ello, se determinará si la persona en cuestión puede regresar a su domicilio o debe ser trasladada a un Hospital”.

Finalmente, concluyó: “En el caso de los vecinos que no presenten ninguna otra sintomatología, se les toma los datos correspondientes, se elabora un registro y se los insta a regresar a sus domicilios, con la previa colocación de un barbijo, para cumplir con el aislamiento obligatorio y evitar contagiar y poner en riesgo a otras personas. Asimismo, los profesionales del SAME comenzarán el seguimiento del posible caso”.