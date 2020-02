Renunciaron los consejeros estudiantiles de Derecho tras la denuncia contra el presidente del Centro de Estudiantes

Son los consejeros académicos y superiores de la Agrupación Estudiantes de Derecho quienes el jueves por la noche presentaron sus renuncias a los cargos para los que habían sido elegidos en noviembre último en las elecciones estudiantiles.

Los ahora ex representantes también anunciaron su salida de la agrupación, son Julieta Cañadas Di Pascuale. Delegada FUA, EX militante de EA, Hernan Díaz. Consejero Directivo, EX militante de EA, Gabriela Campi. Vocal del CED, EX militante de EA, Emiliano Marcó del Pont. Consejero Directivo Suplente, EX militante de EA, Melina Soto. EX militante de EA, Francisco Larralde. EX militante de EA, René Torres. EX militante de EA y Jazmín Araya. EX militante de EA quienes tomaron la decisión luego de conocer la denuncia pública y penal de la víctima.

Explicaron en un breve comunicado que “Algunxs de nosotrxs tenemos cargos representativos dentro del Centro de Estudiantes, del Consejo Directivo y de la FUA y, aunque nos parezca poco serio renunciar a los mismos ya que fuimos elegidos por medio del voto popular de nuestros compañeros de facultad, tomamos la decisión de renunciar a los mismos ya que nos parece INADMISIBLE llevar adelante un cargo bajo el nombre de una agrupación que intentó encubrir los hechos denunciados.”