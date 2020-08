Se reiteran las estafas a jubilados en Villa Elisa y a una nueva victima le sacaron un crédito de 500 mil pesos

Una de las nuevas formas de estafa que han buscado los delincuentes es avanzar sobre cuentas bancarias de jubilados y pensionados del Banco Provincia en los últimos casos.

Mabel Simoneti explico en las ultimas horas a LaPlataYa que “todo comenzó porque tenia que hacer un tramite en el banco sucursal de Villa Elisa, y como llame al 0800 de la entidad y del propio banco y no me atendieron, busque otra forma por internet y ahí en donde comenzó todo, un facebook falso que decía banco provincia me pidieron un montón de datos y se lo di desesperada por no poder hacer el tramite de otra forma.”

No es el primer caso que sucede en la localidad platense, donde delincuentes virtuales estafaron a jubilados.

Simoneti aseguro que los sujetos que actuaron rápidamente una vez obtenidos los datos, le vaciaron la cuenta bancaria y hasta le sacaron un credito por 500 mil pesos que aun debe seguir pagando hasta tanto avance la investigación judicial.

La victima hizo la denuncia en la comisaria 12 de Villa Elisa, donde aporto información vinculada a los delincuentes que la estafaron.

Dos semanas atrás otra victima narro una situación de similares características, con la diferencia que ella no llamo a nadie, solo la llamaron.

Se trata de una mujer que esperaba el pago de la reparación histórica, cuando la llamaron para decirle que se lo habían depositado pero que sino la retiraba se le vencía, la victima confiada en ese dinero por lo esperaba, sin embargo la hicieron trasladarse hasta el cajero automático ubicado en Arana y 6, donde le hicieron pasarle todos los datos del homebanking, para luego avanzar en la estafa.