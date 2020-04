Sin ser obligatorio La Plata va en camino a su uso para los vecinos que salgan de sus casas

El intendente de La Plata, Julio Garro, decretó el lanzamiento de una campaña masiva de concientización sobre la importancia de la utilización de Máscaras de Protección Facial. Cuándo usarlas, cómo crearlas y por qué son necesarias.

Las autoridades del municipio de La Plata iniciaron una campaña de concientización para que los platenses que tengan que circular en la vía pública lo hagan utilizando máscaras de protección facial.

La medida está orientada para quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc.

Según se informó, los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda.

Al respecto, el Secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat, indicó que “pretendemos que todos los vecinos que por razones justificadas tengan que salir de sus domicilios, usen máscaras de protección facial en la vía pública”.

“Queremos concientizar a la gente sobre la importancia de su uso. El cual es una medida que si bien no evita el contagio, actúa como un elemento más del abanico de precauciones”, añadió.

Según informaron especialistas, este tipo de protecciones reducen, en promedio, las microgotas de saliva lleguen solo a 30/40 cm.

“Si todos las utilizamos, colaboramos en la propagación del virus. Apelamos a la coinciencia ciudadana. Creemos que si la gente toma noción sobre el efecto que ha tenido su implementación, lo van a usar como medida de autoprotección y también de cuidado del prójimo”, finalizó el especialista.

En ese contexto, la Secretaría de Comunicación al Vecino realizó tutoriales de cómo confeccionarlos, para que cualquier platense lo pueda realizar en su domicilio.

La comuna apunta al uso de Máscaras de Protección Facial en lugar de barbijos debido a la limitada disponibilidad de barbijos quirúrgicos.

Según explicaron, las máscaras de protección no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad.

Las máscaras caseras son de bajo costo y se usan como una medida de salud pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene.

Es importante que las máscaras cumplan las siguientes recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación:

• Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara

• Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas

• Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2)

• Permitan la respiración sin restricciones

• Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma