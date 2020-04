Trabajadores de la salud bonaerense acordaron un bono especial y aumento en agosto

Esta mañana, en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, tuvo lugar la paritaria SECTORIAL para los trabajadores de la Salud solicitada por el Sindicato de Salud Publica Bonaerense.

Miguel Zubieta, líder del SSP SOLICITÓ que se abone de forma URGENTE la bonificación otorgada por el Gobierno Nacional a la totalidad de los trabajadorxs que componen la planta del Ministerio de Salud.

Asi mismo, como la organización ya había adelantado al Ministerio de Trabajo, por nota con fecha 19 de Abril, “La apertura de paritarias solo para una parte de los trabajadores del Ministerio de Salud, implica desconocer a los trabajadores más expuestos al contagio, como es el caso de enfermeros, camilleros, de limpieza, etc., y constituye una desigualdad de trato prohibida por el artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que incorpora expresamente los principios protectorios del derecho laboral, siendo especialmente destacables en el caso los de justicia social, igualdad y progresividad.

La esencialidad de la tarea del trabajador del “Equipo Interdisciplinario de Salud”, ha sido repetidamente sostenida por las distintas normas emitidas en el marco de la pandemia en curso, para implementar como medida excepcional la citación a todo el personal dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires “cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezca”, limitando, incluso, su derecho al descanso anual; de allí surge entonces obligatorio no adoptar medidas que, ante la igualdad de imposiciones, sin embargo determinen inequidad de reconocimientos.

Con tal objeto REITERAMOS:

En fin, la esencialidad de la tarea del trabajador de la salud, torna ineludible el Urgente llamamiento a la Negociación Paritaria que contenga a la totalidad de los trabajadores del sector, “cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezca”, haciendo efectivo el verbal reconocimiento que la sociedad expresa a este sector.”

Ante este reclamo, y otros, se acordó:

1- El pago de una Bonificación no remunerativa y no bonificable por trabajo esencial de $ 5000 para la totalidad de los trabajadorxs hospitalarios como así también para los que prestan servicios en Laboratorio Central y CUCAIBA con los meses de abril, mayo, junio y julio 2020.-

2- A partir del mes de agosto, convertir la bonificación descripta en el punto 1- en remunerativa llevándola a $ 6.613, para que la misma se mantenga en el salario de bolsillo.

3- El Gobierno se compromete a seguir estudiando hasta un próximo encuentro la extensión de dicha bonificación para el resto de los trabajadorxs del Ministerio de Salud, Sede Central, Subsecretaria de Planificación, Regiones Sanitarias y Subsecretaria de Adicciones.

Por otra parte, el Gobierno se compromete a formar una Comisión con la participación sindical para estudiar y avanzar en encasillamiento en el Agrupamiento Profesional de la Ley 10.430 a todos los Licenciadxs y/o Profesionalxs con nivel de grado universitario de nuestro escalafón.

Comenzar con el trámite de pase a planta de los becarixs de nuestra jurisdicción, que el SSP viene reclamando se haga efectivo desde hace más de 4 años.