Trabajadores de salud de la Clinica Mater Dei al borde del paro por falta de pago de sueldos

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA-La Plata) viene realizando diferentes gestiones para destrabar el conflicto y de acuerdo con un relevamiento del gremio, son más de 140 los empleados perjudicados por los atrasos salariales que la Clínica Mater Dei S.A (calle 45 n° 915) acumula desde el año pasado.

Se encuentra en curso un pedido “urgente” de audiencia ante el ministerio de Trabajo provincial y los trabajadores no descartan avanzar con otras protestas si no obtienen respuesta de los empresarios. Los reclamos incluyen deudas salariales desde agosto de 2020, la falta de pago de 1° y 2° cuota del aguinaldo (SAC) 2020, incumplimiento en el pago de bonos no remunerativos desde septiembre pasado y retraso en la cancelación del 50% del sueldo correspondiente de Febrero de 2021.



“Es una empresa de la salud privada que recibió ayuda estatal (ATP) para pagar sueldos en medio del impacto económico que provocó el COVID-19, pero ese dinero no fue para cancelar deudas con sus trabajadores. Tampoco están al día con los aportes jubilatorios y de obra social. Queremos una respuesta inmediata y un plan de pago acordado.” explicó el secretario Gremial de ATSA, Alfredo Villacorta.



Los dirigentes aclararon que hasta la fecha los dueños de clínica evaden una respuesta y solución, mientras los atrasos se siguen acumulando. “Estamos atravesando una pandemia y los trabajadores de la salud son un soporte esencial y no pueden ser quienes paguen los costos de una mala administración empresarial. Además de ilegal, resulta inhumano que los empleadores no cumplan con las obligaciones salariales, que en este caso adeudan desde el año pasado” dijo Pedro Borgini, el secretario General de ATSA-LA Plata.

Los reclamos gremiales también alcanzan a los propietarios de la Clínica Ciencia y Tecnología S.A ( CyTEC) de la calle 8 y 44, donde se mantiene un conflicto por suspensiones y despidos arbitrarios de trabajadores.