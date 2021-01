Udocba critico fuertemente a Nicolas Trotta y lo acuso de ser macrista

En declaraciones radiales el Secretario General de UDOCBA, Miguel Díaz, cuestionó las afirmaciones del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien aseguró ayer que las políticas restrictivas para controlar rebrote de Covid no afectarán el inicio de las clases presenciales

“Yo me pregunto como ciudadano por qué el Ministro Trotta actúa por fuera del marco de lo que indica el presidente o el gobernador bonaerense. Porque decir esto de que las políticas restrictivas no afectan las clases es no tener idea de cómo se desarrollan las actividades y qué efectos producen”, manifestó Diaz. Y agregó: “El Gobierno dice que hay que evitar la circulación, la aglomeración, el acercamiento, las juntadas… ¿entonces qué pasa en las escuelas? Trotta parece el ministro de Macri, no de Alberto Fernández. No tiene ni idea de lo que pasa en las aulas, ni piensa en eso”. “¿Estará acordado lo que dice Trotta? Eso sería gravísimo. Yo creo que no, que quiere quedar bien con todos/as: con el Jefe de Gobierno de CABA, con Soledad Acuña, no salir mal parado en una tapa de Clarín. Si hay miedos no se pueden hacer cosas”.

El dirigente hizo hincapié en los preparativos para la vuelta a las clases presenciales. “La pregunta es cómo se adecuan los edificios escolares. Porque una cosa es reparar las aulas, arreglar puertas, goteras, ventanas sin vidrios. Durante años no hubo inversión. Otra cosa es el tema de las dimensiones de las aulas. La media de tamaño, según afirman algunos funcionarios, es de 5 x 5. Yo que tengo experiencia de 40 años en las escuelas de la Pcia de Bs. As te digo que es 4 x 5, es decir 20 metros cuadrados. Hay que ver cómo acomodar qué cantidad de chicos/as para respetar el distanciamiento”

Consultado acerca de cuándo avizora el regreso a las aulas, el Secretario General de UDOCBA manifestó: “Van a empezar a reincorporar a los alumnos y alumnas que están más rezagados/as. A fin de marzo si hay una vacunación masiva, si no hay boicoteos, se va a empezar a cumplir con el inicio de clases presenciales para grupos reducidos y para el conjunto del alumnado para fin de mayo, principios de junio”