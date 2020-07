Vecina del Barrio Mondongo reclama asistencia de ABSA urgente por una perdida que se origino en la vereda y le destruyo la casa por dentro

La perdida de agua que es reclamada para su reparación por la vecina comenzó hace meses atrás y fue avanzando lentamente hasta llegar al interior de la vivienda.

Graciela Galindo la frentista afectada expreso “estoy pasando por una situación insostenible y ya no sé a quién recurrir estoy cansada de hacer reclamos y reclamos a ABSA es el culpable de todo ,he recurrido a todos los medios conocidos y no me han escuchado.somos dos personas adultas mayores y con problemas de salud.”

“En la vereda de casa hay una pérdida de agua pues se rompió un caño y brota sin cesar a borbotones,de esto casi un año de la misma mientras el agua inundaba la vereda me la aguante mientras yo reclamaba y reclamaba a absa, lo peor de está historia es que ahora el agua se está filtrando por debajo del piso y tengo agua en el comedor , simplificando miro televisión sentada en el sillón con los pies en el agua realmente estoy desesperada me va a hundir la casa y ya no sé qué hacer” expreso enojada la afectada.

La perdida esta ubicada en 120 entre 65 y 66.